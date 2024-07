"Temptation Island, Christian e Ludovica sono tornati insieme dopo il falò"

Temptation Island 2024 non smette di regalare colpi di scena. La prima coppia che ha lasciato il reality show, ovvero quella formata da Christian e Ludovica , si sarebbe già ricomposta dopo la fine delle registrazioni del programma condotto da Filippo Bisciglia . Nonostante il falò di confronto finito male, pare che Christian e Ludovica abbiano deciso di regalare un'altra chance al loro rapporto. A riferirlo alcune segnalazioni riportate da Deianira Marzano e Very Inutil People.

Christian e Ludovica di Temptation Island stanno ancora insieme?

"Ieri ero a Vasto ed erano tranquilli e spensierati insieme", ha raccontato una fonte. "Stanno insieme, qui li vedono tutti insieme", ha aggiunto un'altra persona della stessa città di Christian e Ludovica di Temptation Island. "Girano insieme", ha assicurato un altro utente sui social. Per scoprire la realtà dei fatti non resta che attendere l'ultima puntata della trasmissione, prevista per il prossimo giovedì 1 agosto, quella in cui generalmente tutte le coppie svelano cosa è accaduto dopo la fine delle riprese. Non è la prima volta che dei fidanzati si mollano al falò di confronto per poi riprovarci lontano dalle telecamere.

Christian e Ludovica: cosa è successo al falò di Temptation Island

Christian ha deciso di chiedere il falò anticipato a Ludovica dopo che la ragazza si è chiusa in bagno con il tentatore Andrea per fare la doccia insieme. In passato Christian aveva già perdonato due tradimenti della sua fidanzata. E a Temptation Island ha mollato Ludovica. Salvo poi ripensarci, a quanto pare, una volta tornati alla quotidianità.