Braccini, la ex di Sinner torna a parlare: “Ho avuto gli occhi lucidi”

Braccini: "Per ogni porta che si chiude…"

L’ex fidanzata di Sinner non fa mai accenno al tennista, parla del suo percorso e dei suoi obiettivi. “Sui social non ho mai condiviso niente della vita privata - ammette Maria Braccini nel suo post - ho lavorato tanto per realizzare uno dei miei sogni più grandi. Sono stata paziente, ho studiato, sono stata respinta ma non ho mai smesso di crederci e di lavorare per migliorarmi, silenziosamente per non avere strade facilitate. Ho fatto un viaggio per mettere la firma su un foglio davvero importante per me che segna l’inizio di un nuovo e lungo cammino. Grazie a ognuno di voi per tutto l’affetto che mi avete sempre dimostrato, soprattutto in quest’ultimo periodo, ve ne sono immensamente grata. Spesso, leggendovi, ho avuto gli occhi lucidi, consapevole dell’affetto e del supporto che mi avete dato. Grazie, grazie, grazie con tutto il cuore. E poi… Come si dice? Per ogni porta che si chiude ce n’è sempre un’altra che si apre. A presto!”.