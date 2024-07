Kate Middleton ancora molto malata: scelta la sostituta a Wimbledon

La presenza di Kate Middleton a Wimbledon resta avvolta nel mistero. Nessuna indicazione da Palazzo, pare che la Principessa del Galles stia aspettando il via libera dei medici che però ancora non arriva. Intanto gli organizzatori del Grande Slam avrebbero già scelto la sostituta della futura Regina, da sempre grande appassionata di tennis. Il Telegraph ha riferito che Birgitte, la Duchessa di Gloucester, potrebbe consegnare i trofei se Kate non riuscirà a presenziare all'evento. La Duchessa, 78 anni, è sposata con il cugino di primo grado della defunta Regina Elisabetta, Riccardo, il duca di Gloucester. Come Kate, Birgitte è un'appassionata di questo sport: da ben 25 anni è Presidentessa Onoraria della Lawn Tennis Association e quest'anno è stata avvistata a Wimbledon già due volte.

Kate Middleton malata tra giardinaggio e Game of Thrones Lontana dagli impegni pubblici, Kate Middleton trascorre il tempo tra il giardinaggio e la tv, come spifferato da El Nacional. Nei giorni in cui si sente più energica la moglie del Principe William si dedica a piante e fiori, una delle sue attività preferite che permette di mantenersi fisicamente attivi ma contribuisce anche al benessere mentale. Numerosi studi indicano il giardinaggio come un metodo efficace per ridurre lo stress e migliorare la salute dello spirito. Un vero e proprio toccasana nei momenti più complicati, come quello che sta vivendo Kate. Tuttavia, quando la stanchezza la costringe a restare a letto (per via dei farmaci molto forti che assume), la Principessa si immerge negli intrighi politici e nelle epiche battaglie di Game of Thrones, noto in Italia anche con il nome de Il Trono di Spade.

Kate Middleton malata guarda House of the Dragon Questa passione per la serie basata sui libri di George RR Martin non è una novità. In passato William aveva rivelato in un'intervista radiofonica che è la preferita dei Principi del Galles, arrivando addirittura a consigliarla a tutti i sudditi. In effetti, non solo la coppia reale ha guardato ogni stagione, ma lo stesso William ha cercato, senza successo, di ottenere spoiler dall'attore Tom Wlaschiha, che interpretava Jaqen H'ghar. Ora, durante la malattia, Kate ha deciso di rivedere l'intera serie giunta al termine nel 2019. Un modo per cercare collegamenti anche con la seconda stagione di House of the Dragon, lo spin off di Game of Thrones uscito di recente e che ha subito attirato l'attenzione della Principessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA