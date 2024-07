"Principe Harry stufo", spuntano nuovi problemi con Meghan Markle

Il Principe Harry è stufo, o almeno così spiffera la stampa inglese. Il figlio di Re Carlo sarebbe stanco della sua vita negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle . La coppia vive a Montecito, in California, dal 2020, ovvero da quando ha lasciato la royal family. "Harry è sempre più annoiato e guarda indietro all'altra sponda dell'Atlantico, dove vive ancora la maggior parte dei suoi amici dell'esercito e della scuola", ha assicurato l'esperto reale Tom Quinn. "Quando i suoi amici sono negli Stati Uniti non vanno mai a trovare Harry perché reputano Meghan difficile ", ha aggiunto.

La crisi tra il Principe Harry e Meghan Markle

A peggiorare la situazione ci sarebbero le difficoltà lavorative della coppia. Un anno fa Spotify ha cancellato l'accordo multimilionario con i Duchi di Sussex e anche la partnership con Netflix non sembra più così stabile. "C'è una frattura crescente tra Harry e Meghan causata dalla preoccupazione della Markle per il fatto che la sua vita non sta andando nella direzione che aveva pianificato: ama l'attenzione dei media e detesta il fatto che i sondaggi suggeriscano che lei e Harry non interessino più molto", ha detto Bower al Mirror. "Con la notizia che il contratto della coppia con Netflix potrebbe essere a rischio, insieme alle prese in giro che hanno accolto il lancio del suo marchio online, Meghan si sente davvero sotto assedio".

Harry torna nella famiglia reale senza Meghan Markle?

Secondo un altro royal expert, Hugo Vickers, nel giro di dieci anni Harry tornerà a Londra senza sua moglie. "È stanco della sua vita in America. Tornerà a casa da solo, il Re ha lasciato una porta aperta per lui". Il Duca di Sussex dovrà però convincere il Principe William, che per il momento rifiuta una riconciliazione con il fratello minore.