Berrettini innamorato pazzo: dopo il ko con Sinner lo consola la nuova fidanzata

Di loro si parla da mesi, dallo scorso aprile. Adesso ci sono anche le foto del settimanale "Chi" a dimostrare che tra Matteo Berrettini e Federica Lelli, ex del cantante Ultimo, le cose si sono fatte serie. I due convivono già, divisi tra Roma e Montecarlo, dove Berrettini si allena. La storia è ormai esplosa e in attesa di andare in vacanza insieme la neo coppia è stata immortalata nelle vie della Capitale: subito dopo il ko con Sinner a Wimbledon Berrettini ha raggiunto la compagna in Italia per farsi consolare e rilassarsi.