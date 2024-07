ClioMakeUp si separa: chi è il marito Claudio e il gossip sulle ferie con la tata

Clio Zammatteo , conosciuta come ClioMakeUp , ha annunciato la separazione dal marito Claudio Midolo . La coppia, insieme per 18 anni, ha deciso di rendere pubblica la loro decisione con una comunicazione congiunta. "Nello spirito di condivisione che da sempre ha caratterizzato il nostro stare insieme, con cuore pesante comunichiamo la nostra separazione", hanno scritto Clio e Claudio. "Profondamente grati per l’unione che è stata, come molti, ci siamo amati, ma, come molti, anche noi, dopo aver vissuto alti e bassi, conflittualità e momenti bui – che abbiamo cercato, con impegno reciproco, di contrastare – siamo giunti ad una decisione consapevole, intimamente ponderata e sofferta: i nostri percorsi personali si dividono , dopo un legame lungo diciotto anni, dopo aver costruito molto insieme – nonostante la giovane età – prima negli Stati Uniti, poi in Italia, e dopo aver visto nascere le nostre amatissime figlie, il cui benessere per noi, oggi, costituisce la nostra massima e assoluta priorità".

ClioMakeUp e l'ex marito Claudio continueranno a lavorare insieme

Clio e Claudio hanno chiarito che, nonostante la separazione, continueranno a mantenere un rapporto di collaborazione professionale all'interno di ClioMakeUp, l'azienda che hanno co-fondato. "Dopo l’onore di esserci raccontati come coppia prima, e come famiglia, poi, oggi a noi spetta l’onere di esporci in un momento di grande vulnerabilità, anche per spegnere il chiacchiericcio malevolo di alcuni, ma soprattutto per rassicurare il genuino dispiacere di altri". E poi: "Siamo innanzitutto due persone, due anime che stanno affrontando una crisi, ognuno come può, ognuno a modo suo. Forti dei valori condivisi, continueremo ad essere una famiglia e continueremo a vivere il nostro ruolo di genitori con senso di profonda responsabilità, la stessa che oggi ci impone di chiedere rispetto per la nostra scelta consapevole e per il momento difficile che la nostra famiglia tutta sta attraversando".

Chi è Claudio Midolo, l'ormai ex marito di ClioMakeUp

Classe 1981, Claudio Midolo è un game designer. Ha incontrato Clio Zammatteo allo IED di Milano. Nel 2008 hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti: Claudio per il suo corso di specializzazione in videogame e Clio per frequentare una rinomata scuola di make up. È stato Claudio il primo a credere nel talento della moglie: insieme hanno fondato la società ClioMakeUp. La coppia ha avuto due figlie: Grace Cloe Midolo, nata il 29 luglio 2017, e Joy Claire Midolo, nata il 22 aprile 2020.

L'ex marito di ClioMakeUp nella Filippine con la tata

In questi giorni Claudio è volato nelle Filippine con Divine, la tata delle sue bambine. "Porto Divine a trovare la sua famiglia", ha scritto Midolo su Instagram. Una scelta che a qualche follower non è piaciuta: "Ma sono fidanzati?", ha scritto ironicamente un utente mentre altri non ritengono opportuno un viaggio del genere in un momento così delicato. La maggior parte ha però difeso l'ormai ex marito di ClioMakeUp: "Divine è una persona di famiglia e come tale viene trattata... Fossero tutti i datori di lavoro come Claudio, bravo!".