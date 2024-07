Kate Middleton, feroce lite con William per Wimbledon e il figlio George

Non c'è pace per Kate Middleton . Ancora alle prese con il cancro, la Principessa del Galles ha dovuto affrontare negli ultimi giorni alcune importanti questioni con il marito, il Principe William . Al centro delle discussioni, anche piuttosto accese, due argomenti: la partecipazione a Wimbledon e il futuro del piccolo George, il figlio della coppia nato nel 2013. Stando a quanto raccontato dall'ex maggiordomo reale Paul Burrell, "Kate sa che il mondo vuole vederla" ma che "il Principe William è ferocemente protettivo". La Principessa è consapevole dell'interesse che suscita (è ad oggi la royal più amata) e per questo è intenzionata a recarsi al torneo di tennis, almeno alla finale per la consueta consegna dei premi, ma il marito non sarebbe del tutto d'accordo visto che Kate non è ancora fuori pericolo. La sua lotta contro il cancro va avanti: i farmaci che prende sono così potenti che la lasciano esausta , costringendola a dormire per lunghe ore . L'anemia e la mancanza di appetito, che non sono nient'altro che le conseguenze della chemioterapia, peggiorano ulteriormente la situazione.

Paul Burrell ha detto a Closer che è "altamente probabile" che Kate, che è patrona dell'All England Lawn Tennis Club, partecipi a Wimbledon poiché è una "grande fan del tennis". Tuttavia, la decisione finale spetterà al Principe William. Paul ha spiegato: "William controlla questa casa e William deciderà se lei sta abbastanza bene per farlo, perché è lui che protegge la famiglia, ferocemente. Non vuole sottoporre Kate a intrusioni che non può gestire. È così ferocemente protettivo". A detta dell'esperto reale questo atteggiamento dell'erede al trono deriva "assolutamente" dalla perdita della madre, l'amata Lady Diana , avvenuta quando aveva solo 15 anni. "Con William al suo fianco, Kate è al sicuro perché lui si prenderà cura di lei e non permetterà mai a nessuno di farle del male. Penso che lei si fidi ciecamente di William e che sia lui ad avere l'ultima parola", ha continuato Burrell. Nel caso in cui Kate non riesca a presenziare a Wimbledon, la famiglia reale ha già pensato ad una sostitut a: Birgitte, la Duchessa di Gloucester.

Kate Middleton e la lite con William per il futuro del figlio George

Nell'ultimo periodo Kate Middleton e il Principe William hanno avuto dei contrasti anche per quanto riguarda l'educazione del primogenito George, che il prossimo 22 luglio compirà 11 anni. William vorrebbe che il figlio maggiore frequentasse l’Eton College dove hanno studiato lui e il fratello Harry. Ma Kate è contraria perché si tratta di un istituto maschile ed esclusivo. "Kate non vuole mandare George in collegio. Quando lei è stata in collegio è stata vittima di bullismo e non vuole che il figlio viva la sua stessa situazione", ha spifferato una fonte a In Touch Weekly, parlando di una feroce discussione tra i Principi del Galles. Da ragazzina Kate ha frequentato il collegio di Downe House nel Berkshire. Un'esperienza traumatica, tanto che ha abbandonato l'istituto a metà percorso.

Kate Middleton si arrende a William dopo le numerose discussioni

La Middleton si è poi trasferita a Marlborough Collete, un collegio co-educativo. "Vuole mandare George lì. Ritiene anche che mandarlo in un centro così soffocante e altoborghese vada contro tutti i suoi sforzi di modernizzare la monarchia", ha chiarito l'insider, che ha poi rivelato: "La coppia ha passato ore e ore a discutere. Kate è stata in disaccordo con il marito per molto tempo". Anche se pare che alla fine la Principessa del Galles "abbia ceduto ai desideri di William": il prossimo anno George studierà all'Eton College.