"Checco Zalone si separa dalla compagna Mariangela Eboli dopo 18 anni"

Sarebbe giunta al capolinea anche la lunga storia d'amore tra Checco Zalone e Mariangela Eboli . L'annuncio non è arrivato dai diretti interessati bensì da Dagospia, che negli ultimi anni non ha mai sbagliato un colpo in fatto di separazioni Vip. "In barba alla loro drastica riservatezza e idiosincrasia per il "barnum" del flash, sulla coppia circolavano da tempo voci di crisi. Si parlò di una storia tra Checco e Virginia Raffaele, rivelatasi la solita bufala. - si legge sul portale - Ora, quello che è certo è che il sipario si è definitivamente abbassato quando Checco, all’anagrafe Luca Pasquale Medici, si è presentato nello studio di un avvocato di Roma per attivare le pratiche di fine rapporto ".

La storia d'amore tra Checco Zalone e Mariangela Eboli

Nonostante due figlie (Gaia e Greta, nate rispettivamente nel 2013 e nel 2017), Checco Zalone e Mariangela Eboli non si sono mai sposati. Il comico ha raccontato in numerose interviste di aver incontrato Mariangela in una pizzeria, dove si esibiva come cantante nel piano bar del locale, e di essersi presentato come "un musicista matrimonialista" in cerca di una partner professionale. Lei si disse interessata e iniziarono a collaborare. Dopo quel primo incontro hanno iniziato a cantare insieme e si sono innamorati praticamente subito. Mariangela è amministratrice unica della società di Checco, la Mzl srl.

Chi è Mariangela Eboli, l'ex compagna di Checco Zalone

Su Mariangela Eboli si sa veramente poco: è nata a Triggiano in Puglia, in passato ha vissuto in America ed è di religione evangelica. Vive nel centro storico di Bari, nella casa di famiglia con Checco Zalone e le loro due bambine. Fino al 2002 è stata vicedirettrice presso l’organizzazione religiosa Eastern Mennonite Missions. La Eboli ha anche lavorato con il compagno partecipando come comparsa in due suoi film di successo: Cado dalle nubi e Che bella giornata. Nella prima pellicola Mariangela interpreta il ruolo di Susi, la cugina di Checco che durante le celebrazioni del matrimonio si lancia in un improbabile e divertentissimo duetto con Caparezza sulle note di Non Amarmi.