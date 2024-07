Temptation Island, Siria e Matteo si sono lasciati. "Lei è uscita col tentatore"

Matteo e Siria di Temptation Island si sarebbero lasciati. Il condizionale è d'obbligo perché la verità si saprà solo al termine del programma. Stando però ad una segnalazione che circola in rete la coppia sarebbe scoppiata e la ragazza sarebbe uscita con il tentatore Simone Dell'Agnello . A lanciare l'indiscrezione lo youtuber Cristiano Cervigni che ha raccontato sui social: "Lui è toscano e vive a Tirrenia, località di mare molto vicina a Livorno e Pisa. Qualche giorno fa mi chiama una mia amica. Sapete che sono toscano. Questa mia amica mi ha detto che alcune sue amiche le hanno riferito che c’è un tentatore di Temptation Island che è stato visto a Livorno insieme a una delle fidanzate di questa edizione. Lei mi ha fatto il nome di Simone come tentatore e mi ha detto che è stato visto dal meccanico e quest’ultimo e altre persone lo hanno visto insieme ad una ragazza che sta partecipando a Temptation Island di quest’anno, una delle fidanzate delle sette coppie presenti ma nessuno mi ha saputo dire il nome!".

Temptation Island, Siria ha lasciato Matteo per il tentatore Simone?

Cervigni ha aggiunto: "Fatto sta che questa è la segnalazione: il tentatore toscano Simone Dell’Agnello è stato visto dal meccanico a Livorno in compagnia di una delle fidanzate di Temptation Island. Non abbiamo foto però nel mentre che attendevo – perché non mi bastavano queste prove – io ho indagato. Vi ricordate quale delle sette coppie abita in Toscana? Siria! Lei abita a Massa, a circa 20 minuti da Tirrenia. La conferma ce l’ho avuta con la fine della seconda puntata, nel video di anticipazioni della terza puntata di Temptation Island e ad un certo punto si vede Siria che scherza e flirta con il tentatore, il Simone della segnalazione. A questo punto, Siria e Matteo si sarebbero mollati".