Da Temptation Island a Uomini e Donne: Maria De Filippi ha scelto il nuovo tronista

Da Temptation Island a Uomini e Donne il passo è breve. Anche quest'anno Maria De Filippi, che produce entrambi gli show con la sua casa di produzione Fascino, avrebbe deciso di puntare su un volto dell'isola delle tentazioni per il suo amato trono. Stando alle ultime indiscrezioni Queen Mary avrebbe scelto come nuovo tronista Carlo Marini, il tentatore salito alla ribalta per il feeling con Martina De Ioannon, fidanzata di Raul Dumitras. In realtà per Carlo si tratterebbe di un ritorno a casa, visto che in passato si è presentato alla corte della De Filippi come corteggiatore di Manuela Carriero (che ha poi abbandonato il programma senza scegliere nessuno).