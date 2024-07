Giulia Salemi è incinta: aspetta un figlio da Pierpaolo Pretelli, conosciuto qualche anno fa al Grande Fratello Vip. Superata la crisi che li ha travolti mesi fa, la coppia nata grazie ad Alfonso Signorini ha deciso di mettere su famiglia. L'annuncio è arrivato sui social, dove Giulia e Pretelli hanno postato alcune dolci foto in cui si vede il pancino della Salemi che cresce. "Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? SI.. ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te..Mamma e Papà", hanno scritto.