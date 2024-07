Emma Raducanu e Romeo Beckham insieme: scoppia il gossip

Scoppia il gossip su Emma Raducanu e Romeo Beckham. Tutto è partito dopo che il figlio di David e Victoria Beckham si è presentato a Wimbledon per assistere ad una partita della giovane tennista inglese. Dopo quel match ad Emma è stato chiesto della presenza di Romeo sugli spalti e la sua risposta ha insospettito ancora di più: "Penso che sia davvero cool", ha detto. "Suo padre è un atleta che, come tutti gli inglesi, ammiro molto. Soprattutto per quello che ha passato durante la sua carriera, per i momenti di pressione e il rapporto con i media", ha aggiunto.