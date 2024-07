Dybala, Oriana e le nozze blindate: il gesto di Paulo al ricevimento spiazza tutti

Paulo Dybala e Oriana Sabatini volevano, e hanno ottenuto, un matrimonio blindato. Pochissime foto, se non ufficiali, dettagli ancora meno. All'improvviso, però, Paulo e Oriana hanno deciso di cambiare però le carte in tavola. Colpiti dalla massiccia presenza di giornalisti che, da ore, aspettavano di poter fare qualche foto o video all'esterno della location, e visto il tempo non proprio clemente (in Argentina è inverno pieno) hanno deciso non solo di mostrarsi alle telecamere ma anche di regalare un po' del banchetto alla stampa.