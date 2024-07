Morata criticato per l'assenza alle nozze di Dybala: "I bambini ancora sconvolti"

Nelle ore in cui Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno celebrato il loro matrimonio a Buenos Aires , i loro amici Alvaro Morata e Alice Campello sono stati duramente criticati per un post pubblicato su Instagram. O meglio: sono stati criticati perché non erano presenti alle nozze del romanista e della cantante, tra l'altro padrini di Bella, l'ultima figlia di Alvaro e Alice.

Morata e Alice Campello attaccati sui social

"Vacanze!" ha scritto lady Morata a corredo di una foto di famiglia, in cui il nuovo attaccante del Milan posa sulla spiaggia insieme alla moglie e ai loro figli (due dei quali con i costumi rossoneri). "Ma al matrimonio di Oriana e Paolo non siete andati. Che pessimi amici!" ha commentato un'utente criticando la coppia, ricevendo però la risposta di Alice Campello.

La risposta di lady Morata alle critiche per l'assenza alle nozze di Dybala

"Li adoriamo - ha scritto lady Morata riferendosi a Dybala e alla sua nuova consorte - ma i nostri figli sono rimasti per quasi due mesi senza il papà (impegnato all'Europeo in Germania poi vinto da capitano con la Spagna, ndr) e in questi due mesi abbiamo avuto un furto in casa e sono ancora sconvolti soprattutto di notte e non ci sembrava giusto lasciarli soli ora proprio che il loro papà è appena tornato dopo tanto tempo fuori. Da buoni amici che sono lo hanno capito perfettamente perché sanno che ci siamo sempre per loro e che vogliamo loro davvero tanto bene!".

La dedica di Alice a Dybala e Oriana Sabatini

E a Paulo e Oriana del resto Alice Campello ha dedicato una storia Instagram per dimostrare l'affetto della sua famiglia nei loro confronti anche da lontano: "Amici, che tremendo dispiacere non essere potuti venire! Vi amiamo tantissimo e vi auguriamo tutta la felicità del mondo".