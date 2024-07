Mbappé, "mano nella mano con la nuova fidanzata": chi è Dani Grace Almeida

Nuovo amore per Kylian Mbappé. Diverse fonti hanno riferito a Page Six che il nuovo acquisto del Real Madrid ha una relazione con la modella Dani Grace Almeida e, di recente, sono stati avvistati in atteggiamenti romantici a Miami, dove il giocatore si è rilassato dopo la delusione a Euro 2024. "Ci è stato riferito che i due si sono divertiti giocando a bowling al Lucky Strike per poi godersi una cena al Kiki on the River e infine fare festa al nightclub LIV", fa sapere il sito di gossip. Chi ha visto la coppia ha assicurato che Mbappé si è mostrato molto dolce e affettuoso con Dani Grace: "Erano molto intimi, si tenevano per mano e hanno sempre passeggiato mano nella mano".

La storia d'amore tra Mbappé e Dani Grace Almeida La relazione va avanti da qualche mese. A provarlo il fatto che lo scorso aprile Dani Grace Almeida ha condiviso sui social uno scatto al Parc des Princes, dove si è recata per assistere ad una partita del Paris-Saint Germain, dove Mbappé giocava fino a poco tempo fa. Intercettata da Paige Six, Dani Grace ha preferito non fornire dettagli ma di fatto non ha smentito i pettegolezzi. "Personalmente non desidero commentare la nostra situazione in questo momento", si è limitata a dire. Probabile che la modella non voglia sbilanciarsi troppo poiché la relazione è solo agli inizi.

Tutte le fidanzate di Kylian Mbappé Kylian Mbappè ha una vera e propria passione per le modelle: Dani Grace Almeida non è la prima indossatrice che frequenta. In passato è stato legato alla belga Stephanie Rose Bertram e alla francese Ines Rau. Nel 2022 si è vociferato anche di un flirt, mai confermato, con l'angelo di Victoria's Secret Stella Maxwell (nota alla cronaca rosa per la sua liaison con l'attrice Kristen Stewart). Chi è Dani Grace Almeida Daniella, detta Dani, Grace Almeida è una modella e imprenditrice nata in California nel 1990. È dunque otto anni più grande di Mbappé. Vive a Los Angeles e possiede un blog di moda e lifestyle oltre che un brand di costumi da bagno. Per un breve periodo ha vissuto in Italia. In passato è stata legata all'ex giocatore di basket Blake Griffin.

