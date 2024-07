Paola e Chiara per quattro mesi hanno condiviso lo stesso fidanzato

Perché Paola e Chiara si erano divise

Chiara Iezzi ha poi rivelato il motivo per cui si allontanò dalla sorella: "Eravamo meno comprese e ascoltate. Adesso, invece, sono tornati gli Anni '90 e tutto va bene. Nel 2013, dopo aver già pagato di tasca nostra l'album Giungla, avremmo dovuto spendere anche per la promozione e gli eventi. Paola non voleva capire cosa rischiavamo, così prima di fallire e finire a strisciare per terra, tirai il freno. La pausa alla fine ci ha fatto bene: ci siamo concentrate più su noi stesse e ci siamo ricaricate. Adesso io e lei collaboriamo solo quando ci va, la musica deve farci divertire senza ansie. La qualità della vita, dopo i quaranta, è importante. Per questo mi sono dedicata anche al mio sogno di bambina: recitare".