Il vero motivo per cui il Principe Harry e Re Carlo non si parlano più

La voglia di proteggere a tutti i costi la moglie Meghan Markle e i figli ha allontanato il Principe Harry da Re Carlo . Quando lo scorso maggio il Duca di Sussex è tornato nel Regno Unito per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games non è riuscito a incontrare il padre. Ufficialmente per la fitta agenda del sovrano ma il motivo sarebbe un altro. Il secondogenito di Lady Diana voleva discutere della sua battaglia contro i tabloid inglesi che sta portando avanti da qualche tempo e della mancata sicurezza sulla sua famiglia. Una questione che è diventata una vera e propria ossessione per il fratello di William nonché cognato di Kate Middleton.

In che rapporti sono oggi il Principe Harry e Re Carlo

Nonostante un incontro positivo tra padre e figlio a febbraio in seguito alla diagnosi di cancro del Re, la loro comunicazione da allora è peggiorata. Le persone vicine ad Harry affermano che il monarca non risponde più alle chiamate di suo figlio o alle sue lettere. Harry resta profondamente preoccupato per la sicurezza della moglie e dei figli, il principe Archie e la principessa Lilibet e, secondo alcune fonti, ha ripetutamente chiesto aiuto al padre. "Harry è spaventato e pensa che l'unica persona che può fare qualcosa al riguardo sia suo padre", ha spiegato a People una fonte interna alla famiglia reale. Un altro insider ha affermato: "Harry è determinato a proteggere la sua famiglia a tutti i costi". Qualcuno da Palazzo aveva precedentemente dichiarato a Page Six che l'unico modo per fare pace sarebbe concedere ad Harry quella sicurezza "che desidera così disperatamente. Come monarca, è lui il decisore ultimo. Questo sarebbe il modo in cui padre e figlio possono riconciliarsi". Tuttavia, un'altra fonte ha fatto notare a People che la convinzione che la sicurezza di Harry sia nelle mani di Charles è "del tutto errata".

Il Principe Harry e la questione della sicurezza

Il Principe Harry si ritiene vittima di un'ingiustizia: da quando ha lasciato il suo ruolo nella famiglia reale e si è trasferito negli Stati Uniti, nel Regno Unito è stato deciso di non fornirgli più lo stesso livello di protezione concesso agli altri parenti. Ora è considerato alla pari di altri visitatori di alto profilo. Ma Il Duca di Sussex ritiene di non potersi recare in tranquillità a Londra e ha fatto causa al governo britannico per questo. Il giudice, però, ha dato ragione al governo e ha stabilito che non c'è stata alcuna illegalità nel processo decisionale. Per la corte Harry non ha più diritto ad essere protetto come se fosse un membro effettivo della famiglia reale e a nulla sono valse le argomentazioni per cui Harry è "il figlio del re Carlo III", "è un fratello del principe di Galles", o il fatto che, come hanno fatto notare in tribunale, "al-Qaeda ha recentemente chiesto l'uccisione del ricorrente".