Kate e William, la separazione che la famiglia reale ha nascosto: "Lui l'ha abbandonata perché..."

Mentre Kate Middleton continua la sua battaglia contro la malattia, emergono nuovi dettagli spinosi sulla sua lunga relazione con il Principe William. I due sono legati dal 2007 ma Kate ha rischiato di non convolare mai a nozze con l'erede al trono. Ad un certo punto, infatti, Will scaricò la Middleton e lo fece nel peggiore dei modi. Tramite una telefonata pose fine alla loro storia d'amore e spezzò il cuore di Kate. Una rottura che la royal family ha nascosto per anni e ora è tornata a galla solo grazie a Robert Jobson, autore del libro 'Catherine, the Princess of Wales, the Biography'. Nel volume viene rimarcato che all'epoca Kate non poteva credere a quello che stava accadendo ed era a pezzi per la rottura. Rottura voluta da William, ancora poco propenso a convolare a nozze.