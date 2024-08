Kate Middleton è "in via di guarigione": è arrivato il "segnale sicuro"

Dal Regno Unito arrivano buone notizie sulla malattia di Kate Middleton. La Principessa del Galles ha deciso di accettare l'invito di Re Carlo a trascorrere qualche giorno di vacanza nel castello di Balmoral, in Scozia, da tempo buen retiro del monarca. "Un segnale sicuro che è in via di guarigione", ha affermato il royal expert Phil Dampier al Sun. Kate, con William e i tre figli, si unirà al suocero e a Camilla per fare il punto su una prima metà del 2024 incredibilmente difficile per la famiglia reale. Sarà il viaggio più lungo che Lady Middleton ha fatto da quando le è stato diagnosticato un tipo di cancro non specificato all'inizio di quest'anno. Ad oggi non è chiaro, però, se Kate riuscirà a fare un salto alle Olimpiadi di Parigi prima di rifugiarsi a Balmoral.