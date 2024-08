"Tra Belen e il fidanzato Angelo sono volati piatti e bicchieri", ma qualcosa non torna

Secondo il settimanale Diva e Donna sarebbe finita l'ultima storia d'amore di Belen Rodriguez, quella con l'ingegnere Angelo Galvano. Ad aggiungere qualche gossip in più sulla vicenda ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica: "Anche questa volta Belen ha subito una brusca rottura amorosa. Fossi in lei valuterei veramente l’opzione di rimanere single, dato che ad ogni fine storia "da buona Sud Americana" volano piatti e bicchieri", ha fatto sapere su Instagram. La separazione tra Belen e Angelo, insieme solo da pochi mesi, non sarebbe dunque avvenuta in maniera pacifica. Ma c'è qualcosa che non quadra...