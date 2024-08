Kate Middleton "disgustata" per l'eredità di Harry. E ora anche il padre sta male

Kate Middleton, insieme al Principe William, non avrebbe preso bene la notizia dell'imminente eredità che sta per ricevere il Principe Harry. Il marito di Meghan Markle, che compirà 40 anni il prossimo 15 settembre, è destinato a ricevere una somma ingente per volere della defunta bisnonna, la Regina Madre, la mamma della Regina Elisabetta. Fonti vicine ai Principi del Galles hanno dichiarato a Closer che la coppia ritiene che il Duca di Sussex non meriti quei soldi. Il rapporto è più teso che mai e William starebbe facendo di tutto per tenere il fratello lontano dalla royal family nonostante i recenti problemi di salute della moglie e di Re Carlo.

Kate e William contrari all'eredità di Harry "William è piuttosto disgustato dal fatto che ancora una volta Harry incasserà e porterà milioni di dollari nella sua casa di Montecito senza muovere un dito", ha spifferato una fonte. "Non c’è niente che possa fare al riguardo, a parte scuotere la testa, ma se dipendesse da lui, Harry non riceverebbe questi soldi. Non pensa che suo fratello sia nella posizione di riceverli e sta facendo sapere che pensa che la situazione sia piuttosto brutta". Dello stesso avviso anche Kate Middleton, che dopo l'annuncio del cancro sarebbe stata contattata più volte dal cognato: "Non si fida minimamente di Harry e Meghan, quindi l’idea che Harry stia ora traendo profitto dall’eredità della bisnonna lascia un sapore molto amaro in bocca".

Perché la Regina Madre ha lasciato molti più soldi a Harry che a William La madre della Regina Elisabetta II è morta ventidue anni fa, il 30 marzo 2002, all'età di 101 anni. Molto prima di morire ha predisposto tutto per garantire la sicurezza economica ai suoi pronipoti, tra cui William e Harry. Ha suddiviso le somme in base al futuro che attendeva i due fratelli e alla consapevolezza che William, un giorno, avrebbe ereditato il trono in quanto primogenito di Carlo. Harry entrerà in possesso di questa eredità a breve, quando compirà quarant'anni. Da tempo, invece, può disporre del patrimonio di Lady Diana: la Principessa del popolo ha lasciato ai figli circa 13 milioni di sterline che, grazie ad investimenti andati a buon fine, sono arrivati a 20 milioni. Anche il padre di Kate Middleton sta male: è stato operato Harry e Meghan a parte, è stato svelato un altro retroscena sulla famiglia di Kate Middleton. Lo scorso inverno, mentre la 42enne e il suocero Re Carlo scoprivano di avere un cancro, Michael Middleton, padre di Kate, è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. A farlo sapere Robert Jobson nel suo libro Catherine, Principessa del Galles, in cui ha rivelato diverse curiosità sulla futura Regina. Il padre di Kate non si è visto accanto alla figlia dopo l'operazione all'addome perché anche lui ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli: di recente l'ex pilota e imprenditore è apparso però sorridente accanto alla moglie Carol prima a Wimbledon e poi alle gare di Royal Ascot.

© RIPRODUZIONE RISERVATA