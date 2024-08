Morata e Alice Campello niente separazione: la frase di lei stupisce tutti

E se quella tra Alvaro Morata e Alice Campello fosse solo una crisi passeggera, per quanto pesante? Nella notte lo lascia intendere l'influencer italiana con un nuovo messaggio su Instagram in cui, a sorpresa, sembra aprire le porte a una rinconciliazione. Ecco le sue parole: "Non mi stancherò di ripetere e giurare su tutto quello che ho che non esiste nessuna mancanza di rispetto né nessuna terza persona. Ci sono dinamiche nostre che rimarranno tali che ci hanno consumato (depressioni importanti, momenti di tensione forte dell'Europeo e i giornali, milioni di situazioni personali). Se ci fossero terze persone - continua Alice su Instagram - non ci metterei la faccia così tante volte e non parlerei mai così di lui".