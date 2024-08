Gaia di Sesso e Samba e la frase sulla sessualità che scatena i social

Gaia Gozzi, la cantante di Sesso e Samba, ha parlato della sua sessualità in un video realizzato con My Secret Case. "Cosa penso della sco****cizia? Mi piace se c'è intelligenza emotiva da entrambe le parti per poterla gestire, altrimenti è un casino - ha rivelato - Con una donna mi è rimasto più semplice mantenere dopo un’amicizia. Con un uomo non lo so, dipende", lasciando quindi intendere di aver avuto un rapporto con una donna. Poi ha ammesso di essere single: "Sono sette mesi di castità e non mi era mai capitato".