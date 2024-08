Morata e Alice Campello retroscena e ultime news: festa a Marbella di Alvaro e foto annullate

MADRID (SPAGNA) - Continua a far discutere la separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello . Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il nuovo attaccante del Milan , impegnato ieri sera nel trofeo Berlusconi, e l'influencer che da anni formavano una delle coppie più belle e solide del mondo del calcio. Una coppia modello, da far invidia a molti anche se la crisi sembrerebbe avere radici lontane .

Morata-Campello, da Marbella alle foto cancellate

La crisi tra il calciatore spagnolo e la modella italiana andrebbe infatti avanti da un anno e mezzo e, secondo le ultime indiscrezioni, la separazione con Alice sarebbe avvenuta nel modo più pacifico. Il neo attaccante del Milan avrebbe fatto trapelare il fatto che non ci fossero terze persone nella vicenda e che ci sarebbe sempre stata totale sintonia con la moglie anche nei momenti più difficili da gestire tanto che il giocatore avrebbe smentito categoricamente l'esistenza di fotografie che lo ritraevano in compagnia di un'altra donna, nelle ore in cui si vocifera della presenza del calciatore in un locale di Marbella - nei giorni scorsi - per una serata di svago. Tutto qui? Non proprio: sia Alvaro Morata sia Alice Campello avrebbero cancellato le storie Instagram relative alla separazione. Alcune sono scadute allo scoccare delle 24 ore, ma le altre? Se non fossero state cancellate, sarebbero state ancora disponibili. Come l'ultima di Alice in cui lei parla di annunci fatti "prima del dovuto", rimasta online poche ore.

Morata, il retroscena sulla nuova casa a Madrid: i dettagli

Ma non è tutto. Il settimanale rosa 'Hola' ha dedicato la copertina odierna alla coppia svelando un retroscena inedito e che farà senz'altro discutere: Alvaro e Alice avrebbero infatti dovuto fare, a breve, un servizio nella loro nuova casa a Madrid che è stato annullato. Un particolare decisivo in una vicenda sempre più intricata e che, con il passare delle ore, si arricchisce di nuovi colpi di scena.