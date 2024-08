Morata e Alice Campello: retroscena genitori, commenti chiusi e ultime news

Continuano a vivere separati Alvaro Morata e Alice Campello. I media spagnoli riportano che tra le varie incomprensioni tra i due ci sarebbero quelle relative ad alcuni investimenti fatti da Morata con i genitori senza aver consultato la moglie. Non che fosse un problema di soldi, scrive El Correo, ma Alice avrebbe voluto essere consultata. verità o fake news? Non si sa, anche se Morata è pronto con i suoi legali ad intervenire in caso di articoli lesivi dell'immagine sua e di Alice Campello a cui comunque lo lega un grande affetto.