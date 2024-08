Morata, la ex fidanzata torna a parlare: "Colpa sua se..."

"Non ci sentiamo più per colpa sua..."

Si tratta della dottoressa specializzata in medicina estetica, Carla Barber, con un passato da Miss Spagna datato 2015, e che con Morata ha avuto una relazione ufficiale durata però solamente pochi mesi. Interpellata, in quanto ex, sul suo attuale tipo di rapporto con il bomber spagnolo, Barber ha spiegato: "Purtroppo non abbiamo nessun rapporto. Non per colpa mia però. Colpa sua, perché penso non abbia mai accettato il fatto che sia stata io a lasciarlo".