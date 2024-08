Kate Middleton e Re Carlo, "le condizioni restano preoccupanti": ci sono nuove prove mediche

Nonostante le recenti apparizioni pubbliche, c'è ancora grande preoccupazione e incertezza sulle condizioni di salute di Kate Middleton e Re Carlo , entrambi alle prese con un cancro. L'esperta reale spagnola Concha Calleja ha rivelato al programma Fiesta di Telecinco dettagli finora sconosciuti sull'impatto che la diagnosi di cancro ha avuto sulla vita della Principessa del Galles. A quanto pare la 42enne ha sperimentato una "paura paralizzante" e pertanto ha detto ai suoi cari "di aver sfiorato la morte" e che il suo futuro "sarebbe cambiato per sempre". Anche se Kate sembra dare segni di ripresa, Concha avverte che è ancora troppo presto per festeggiare. Gli esami medici cruciali che determineranno il vero stato di salute di Lady Middleton non saranno disponibili prima dell'autunno. Fino ad allora, l’incertezza sulla sua prognosi continua, tenendo con il fiato sospeso i sudditi e la stampa.

Come sta Kate Middleton: le ultime news sulle condizioni di salute

"Non c'è un ritorno immediato, la vedremo in qualche aspetto che lei deciderà o il suo umore lo consentirà. Ma le sue condizioni continuano a essere preoccupanti", ha detto Concha Colleja. Dello stesso avviso Phil Dampier, un altro esperto della famiglia reale britannica, che ha suggerito che il ritorno di Kate alla vita pubblica potrebbe essere graduale e molto limitato, a seconda delle raccomandazioni mediche. Anche se alcuni impegni minori potrebbero essere nella sua agenda, è probabile che le apparizioni della Principessa siano poche e attentamente selezionate, rafforzando l'idea che le sue condizioni rimangono fragili.

Come sta Re Carlo: le ultime notizie sul cancro

Non se la passa meglio Re Carlo, anzi. Secondo la Colleja "il cancro non è scomparso e dovrà ricevere ulteriori cure". L'esperta ha aggiunto: "Mi dicono che i medici gli hanno chiesto di essere meno attivo, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti, perché anche se ha un'agenda fissata, quando ritorna e arriva a palazzo lui crolla letteralmente sul divano". Tuttavia, Carlo non sarebbe disposto a cedere: "Non si arrende, ha detto che dedicherà alla corona tutto il tempo che gli resta".