Giulia De Lellis e Tony Effe insieme: la coppia non si nasconde più

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno smentito più volte di fare coppia e per tutta l'estate si sono nascosti incontrandosi lontano da occhi indiscreti. Ultimamente, però, il desiderio di stare insieme è stato più forte di quello di non alimentare le voci e così l'influencer e il cantante sono scappati in Puglia per una vacanza che è stata ampiamente documentata sul settimanale Chi. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il trapper hanno soggiornato a Borgo Egnazia, l'esclusivo resort a cinque stelle che quest'anno ha ospitato anche il G7. Nelle immagini non ci sono effusioni amorose evidenti ma è chiaro che c'è molto di più di una semplice amicizia.