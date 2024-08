"Kate Middleton terrorizzata: il figlio George eredita la passione di William"

Kate Middleton non è solo preoccupata per la sua salute ma anche per alcune questioni legate ai suoi figli. La Principessa del Galles teme che il Principe George possa ereditare la passione segreta e pericolosa del Principe William. Quest'ultimo condivide con il suo primogenito un profondo amore per il calcio e spesso sono stati visti insieme ad eventi sportivi (come agli Europei 2024). C'è però un altro hobby di William che continua a provocare una certa agitazione in Kate, soprattutto ora che George si avvicina all'adolescenza (ha compiuto di recente 11 anni). Questo interesse è legato alle due ruote, che ha spinto William a prendere la patente per le moto quando aveva 19 anni (nonostante le preoccupazioni della Regina Elisabetta e di Re Carlo). All'epoca William fu soprannominato "il principe delle due ruote" e per anni ha goduto della libertà e dell'anonimato che questo mezzo di trasporto gli garantiva, permettendogli di muoversi con discrezione per le strade di Londra e di altre parti del Regno Unito senza essere riconosciuto.