Tamberi va a rifare la fede, la moglie Chiara: “Ora fila…”

L'invito di Chiara... : "Fila!"

Non che avesse troppa scelta Tamberi, come si evince dal video intitolato "Chiara Bontempi mi ha incastrato" e pubblicato sui social da via dei Condotti, in pieno centro a Roma: "Sono nella capitale per due motivi... uno dei motivi è che venerdì c'è il Golden Gala, quindi ci vediamo venerdì sera in Curva Sud. Ma il motivo principale per cui siamo a Roma è che...". A questo punto, Tamberi gira la camera del telefono inquadrando la moglie Chiara, che prima si indica l'anulare e poi l'ingresso della gioielleria Damiani, apostrofando Gimbo con un "fila!", seguito dalla rassegnata risposta dell'azzurro, "vado".