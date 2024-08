Naomi Campbell si è sposata su uno yacht: chi è il marito Mohammed Al Turki

Naomi Campbell ha sposato Mohammed Al Turki. Lo assicura a Novella 2000 una fonte molto vicina al magnate saudita del cinema: "Il loro matrimonio si è tenuto in segreto e al riparo da occhi indiscreti, a bordo di un panfilo al largo di Dubai". Ignota l’identità dell’officiante, attorno alla quale è stato mantenuto il massimo riserbo, mentre alla rivista sono stati descritti gli outfit dei due sposi.

Il matrimonio di Naomi Campbell su uno yacht

La top model 54enne sembra aver indossato "un abito firmato Dolce&Gabbana in pizzo nero, di sfilato siciliano" mentre lo sposo avrebbe scelto uno smoking bianco estivo. "Ma non sono stati certo gli abiti a determinare il maggior esborso di denaro", scrive la rivista. Sembra infatti che le nozze si siano celebrate a bordo di "uno yacht da 22mila euro al giorno". All'evento non sono mancati i due figli della modella nati tramite maternità surrogata nel 2021 e nel 2023.

Mohammed Al Turki: chi è il marito di Naomi Campbell

Mohammed Al Turki, 16 anni più giovane di Naomi Campbell e originario dell'Arabia Saudita, è Ceo della Red Sea Film Foundation. È un produttore che sostiene e promuove i film in Medio Oriente: è stato nominato da GQ Middle East "l'uomo dell'anno 2022" per il suo contributo al cinema. Tra i film più noti da lui prodotti 'La frode' del 2012 con Richard Gere, '99 Homes', thriller del 2014 con Andrew Garfield, e 'Confini e dipendenze' del 2021 con Gary Oldman. La storia d'amore tra Al Turki e la Venere Nera va avanti dal 2021.