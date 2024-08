Kate Middleton beccata in spiaggia. Un testimone: "Sono sbalordito"

Nonostante il cancro Kate Middleton cerca di condurre una vita quanto più normale possibile, soprattutto per i tre figli, con i quali trascorre del tempo di qualità. Prima di dirigersi a Balmoral, in Scozia, per alcuni giorni di vacanza con il Principe William, Re Carlo e Camilla, la Principessa del Galles ha portato George, Charlotte e Louis a mangiare fish and chips , tipico piatto del Regno Unito. La Middleton ha scelto l'Eric's Fish and Chip Shop a Thornham, nel Norfolk, vicino la sua casa di Anmer Hall.

Kate Middleton avvistata mentre mangia fish and chips con i figli

Stando al racconto che alcuni testimoni hanno fatto ad Hello! Kate e i bambini si comportavano così normalmente che all'inizio è stato difficile riconoscerli. Erano vestiti in modo casual e si comportavano come una famiglia qualsiasi che stava trascorrendo una giornata sulla costa. "Sono rimasto sbalordito quando sono arrivato da Eric's a Thornham e ho visto Kate e i bambini. Siamo clienti abituali di Eric's da un po', quindi è bello vedere che si diffonde la voce su quanto sia buono. Ora è ufficialmente "adatto" ad un reale", ha confessato uno dei presenti. Durante l'estate la Middleton e i figli si sono divertiti anche con una battaglia con le pistole ad acqua.

Come sta Kate Middleton, news e aggiornamenti sulla malattia

Kate Middleton è, senza ombra di dubbio, sulla strada della guarigione. È ancora presto, però, per cantare vittoria. Gli esami medici cruciali che determineranno il vero stato di salute della futura Regina non saranno disponibili prima dell'autunno. Per questo l'agenda di Kate resta momentaneamente vuota.