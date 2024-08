"Brad Pitt e George Clooney hanno litigato perché Angelina Jolie gelosa di Amal"

George Clooney e Brad Pitt sono amici di vecchia data. Di recente sono tornati a recitare anche insieme nel film Wolfs-Lupi solitari. Per un periodo, però, i due si sono allontanati. Il motivo? Stando a quanto emerso oggi sarebbe tutta colpa di Angelina Jolie e di una presunta gelosia nei confronti di Amal Alamuddin, la moglie di Clooney . "Angelina Jolie odia l’attenzione che viene riservata ad Amal Alamuddin - ha spiegato una fonte citata da Page Six - È affascinante, intelligente, elegante, ha una bella famiglia e svolge un importante lavoro di avvocato specializzato in diritti umani. È gelosa perché potrebbe rubarle la scena come benefattrice più glamour del mondo".

George Clooney e Brad Pitt hanno litigato per colpa di Angelina Jolie?

Nel 2014 Brad Pitt avrebbe dovuto presenziare al matrimonio di George Clooney come testimone ma rinunciò perché in quel periodo era impegnato con Angelina Jolie sul set di un film. Il primo segnale di una distanza che sarebbe durata qualche tempo fino al divorzio dei Brangelina, avvenuto nel 2016. Brad e George si sono riavvicinati mentre Pitt porta avanti la sua battaglia legale con la Jolie, che non è ancora finita dopo otto anni. I due sono in guerra per questioni finanziarie e familiari.