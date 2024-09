Adriano Celentano e la figlia Rosalinda non si parlano da 8 mesi

Tra Adriano Celentano e la figlia Rosalinda , terzogenita avuta dalla moglie Claudia Mori , il rapporto è sempre stato piuttosto complicato. E con lo scorrere del tempo resta così. L'attrice ha di recente dichiarato di non parlare con il famoso padre da ben otto mesi. L'ultima volta che lo ha sentito era il 6 gennaio: "Per il compleanno di mio padre - ha detto al Messaggero - Gli ho fatto gli auguri e ci siamo scambiati un saluto". Per ora nessuna replica da parte del Molleggiato.

Cosa fa oggi Adriano Celentano

Adriano Celentano, 86 anni, è lontano dalle scene da qualche anno: l'ultima apparizione pubblica risale al 2019. Ha fatto sentire però la sua voce tramite brevi comunicati o video messaggi, come quello per il giornalista Vincenzo Mollica a Domenica In. Di recente una sua vecchia canzone del 1979, Amore no, è tornata in auge su TikTok e altre piattaforme social.