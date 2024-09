Morata e Alice e il motivo della rottura, "la lite agli Europei ha cambiato tutto"

L'annuncio della separazione di Alvaro Morata e Alice Campello è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Per questo i media e i fan non hanno smesso di cercare le ragioni di questa sorprendente rottura tra quella che era considerata una delle coppie più forti (e belle) del panorama sportivo. Inizialmente si era vociferato di una presunta infedeltà del calciatore con una ragazza di Marbella. Pettegolezzi che Alice ha voluto categoricamente smentire in più occasioni. Ora, la giornalista Alexia Rivas - molto vicina all'entourage di Morata - ha rivelato quale sarebbe il vero motivo per cui i due ex coniugi hanno deciso di prendere strade separate. È venuta a galla la furiosa lite tra lo spagnolo e l'ex moglie durante gli Europei . Un episodio che, a quanto pare, avrebbe rappresentato un punto di non ritorno per Morata, stanco dei comportamenti di Alice.

Perché Morata e Alice si sono lasciati: spunta la lite agli Europei

Stando a quanto raccontato dalla Rivas nel programma tv Vamos a ver Alvaro Morata voleva godersi la vittoria della Spagna agli Europei 2024 in compagnia di tutta la sua famiglia, compresi i suoi genitori, i suoi fratelli e suo cugino. Ma Alice Campello si sarebbe rifiutata categoricamente. "Alvaro voleva la sua famiglia alla festa e Alice no. Voleva solo loro due, i figli e due suoi amici. Sul campo, sotto gli occhi di tutti, è iniziata una discussione tremenda. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché Alvaro non poteva più continuare a sopportare quella che considera una mancanza di rispetto", ha spifferato la giornalista per poi aggiungere: "Hanno litigato tremendamente e tutti quelli che erano lì potevano sentirli. Il rapporto tra Alice e la famiglia di Morata non è mai stato buono. Non puoi tenere tuo marito chiuso in casa, senza vedere quasi mai la sua famiglia, per otto anni...". La Rivas non ha esitato a definire Alice "autoritaria" e ha assicurato che l'attaccante viveva con lei in una sorta di "prigione", che si limitava alla sua cerchia di amici.

Alice Campello contro la famiglia di Alvaro Morata?

Secondo Alexia Rivas, i rapporti tra i parenti di Alice Campello e la famiglia di Alvaro Morata sarebbero peggiorati quando l'influencer è finita in terapia intensiva dopo il parto della piccola Bella. La famiglia di Alice, a quanto pare, avrebbe cominciato ad accusare Morata di non essere stato all'altezza della situazione e di aver anteposto i suoi impegni professionali alla salute della moglie. Affermazioni che, logicamente, non sarebbero piaciute ai parenti di Alvaro, che si sarebbero schierati dalla sua parte.