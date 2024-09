La famiglia reale inglese "smaschera il bluff del Principe Harry"

La famiglia reale ha "smascherato" il bluff del Principe Harry mentre continua ad "ignorare" le feroci accuse del Duca di Sussex. Dopo la pubblicazione delle sue sconvolgenti memorie, la royal family ha mantenuto il silenzio sulle accuse contenute in Spare sia quelle che Harry ha rilasciato nelle interviste per promuovere la sua autobiografia. Il secondogenito di Carlo e Diana ha inoltre preteso delle scuse dai suoi parenti, in particolare per il trattamento riservato alla moglie Meghan Markle . Al podcast Palace Confidential, Rebecca English, direttrice editoriale del Daily Mail e royal expert, ha chiarito che tutto ciò è molto probabilmente dovuto al fatto che Carlo, William e altri "hanno smascherato il bluff di Harry".

Perché la famiglia reale non ha mai risposto alle accuse di Harry

"Non hanno reagito a nessuna delle sue richieste o minacce, né pubblicamente né privatamente. Voglio dire, hanno praticamente ignorato il fatto che Spare sia stato pubblicato", ha continuato la English. Ha paragonato la reazione della famiglia reale di fronte ai capricci di un bambino piccolo: "È come non ascoltare, non fare storie, non cedere, lascia semplicemente che passi, passerà e l'armonia tornerà da sé". Spare, pubblicato nel gennaio 2023, contiene varie accuse e retroscena sulla famiglia reale, tra cui una presunta rissa avvenuta nel 2019 tra Harry e il fratello William che, tra l'altro, non si rivolgono la parola da ben due anni.

Il Principe Harry vuole tornare nella famiglia reale

Stando agli ultimi gossip, il Principe Harry starebbe cercando di rientrare nella famiglia reale, che ha lasciato nel 2020. Avrebbe contattato alcuni vecchi amici e col supporto dei parenti di Lady Diana starebbe cercando una riconciliazione con il padre Carlo e William. A supportare Harry, anche se da lontano, Kate Middleton, che avrebbe chiesto al marito di riappacificarsi con il fratello minore.