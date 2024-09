Antonella Mosetti e il figlio di Bettarini: tutta la verità sul flirt segreto

"Clamoroso: prima il padre, poi il figlio... 17 anni dopo Bettarini, con Antonella Mosetti ora c’è il giovane Niccolò", così il settimanale Diva e Donna aveva lanciato il gossip di fine estate. L'ex ragazza di Non è la Rai - che lontana dalla tv è diventata una star su OnlyFans - ha però smentito tutto, rivelando di essere fidanzata con un altro. "Con Niccolò non c’è nulla. Ci siamo incontrati per caso perché abbiamo amici i comune. Io sono fidanzata da tre anni con un imprenditore", ha fatto sapere la Mosetti sulle pagine di Oggi. Nessun commento invece da parte di Niccolò.