Giulia De Lellis e la sofferenza per Beretta: "L'anno più difficile della mia vita"

Per Giulia De Lellis non è stato facile superare la fine della lunga relazione con Carlo Beretta . I due sono stati insieme per quattro anni e lui si è consolato velocemente tra le braccia di Melissa Satta , che ha già ricevuto la benedizione dei nuovi suoceri. In un'intervista per Cosmopilitan la De Lellis ha ammesso: "Quello appena passato è stato senza dubbio l’anno più difficile, complesso e anche ricco di cambiamenti nella mia vita. Il mio cuore ha sofferto, ho avuto una fase anche lì a livello sentimentale molto pesante, ma adesso anche in quell’ambito ho ripreso a respirare, il mio cuore è leggero, e forse non è neanche più troppo solo".

Giulia De Lellis fidanzata con Tony Effe dopo Carlo Beretta

Giulia De Lellis ha implicitamente confermato la liaison con il cantante Tony Effe, con il quale è stata avvistata per tutta l'estate. Insieme si sono concessi anche una vacanza in Puglia. A turbare la serenità dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne anche alcuni problemi della sua famiglia: "Ho avuto due delle persone più importanti per me che si sono ammalate contemporaneamente quest’anno. Non trascuro mai il mio lavoro, però quando c’è qualcosa che non va in famiglia o se ci sono problematiche del genere io mi anniento, mi si spegne il cervello e arrivo a fare cose come trascurare il lavoro o annullarlo completamente. - ha spiegato - Io che abbia la febbre, stia male, discuta col fidanzato, con un’amica, non mi fermo mai. Non mi fermo mai. Quest’anno sono arrivata a bloccare il mio lavoro, a stravolgere la mia vita, proprio perché è stato un anno molto intenso e faticoso a livello personale".