Perché Victoria Beckham non può fare pace con Meghan Markle

Victoria Beckham e Meghan Markle sono state amiche per diverso tempo, anche se secondo i gossip la moglie del Principe Harry ha sempre nutrito una certa gelosia nei confronti dell'ex Spice Girls. Dopo un periodo di lontananza, sembra che ora l'ex attrice sia intenzionata a riconquistare la fiducia della moglie di David Beckham. Per questo nel suo recente viaggio in Colombia con il marito ha indossato un pezzo della linea fashion di Victoria. Ma quest'ultima, insieme all'ex calciatore, non ha alcuna intenzione di riavvicinarsi ai Duchi di Sussuex.

Victoria Beckham e Meghan Markle non sono più amiche Secondo alcuni fonti riportate da Heat, Victoria e David Beckham hanno una scomoda ragione che impedisce loro di riavvicinarsi ad Harry e Meghan. Un insider ha spiegato che Harry e Meghan non vogliono "mettere a repentaglio" la loro amicizia con il Principe William e Kate Middleton e vogliono rimanere dalla "parte buona" di questa faida famigliare che vede contrapposti i due figli di Re Carlo. È stato dunque spiegato che "il fatto che Meghan abbia indossato una camicia di seta della collezione di Vic è stato un gesto molto consapevole per ristabilire la loro amicizia. Vic è lusingata, però...l'ha messa in una posizione piuttosto scomoda".

Victoria Beckham dalla parte di Kate Middleton e William E ancora: "Normalmente le piace sempre pubblicizzare sui suoi social media quando una celebrità indossa i suoi vestiti, ma questa volta è stato difficile perché lei e David sono buoni amici di Kate e William. Non voleva mettere in imbarazzo Meghan intenzionalmente, ma vuole davvero lavorare con Kate in futuro e non vuole che nulla metta a repentaglio questa cosa. Sia lei che David vogliono continuare ad avere un buon rapporto con i Principi del Galles".

