"Kate Middleton era malata da tempo". Ma ora c'è la data del ritorno

Kate Middleton sarebbe stata "malata per un po' di tempo" prima di avere la diagnosi di cancro. A farlo sapere l'esperta reale Rebecca English in un articolo per il Daily Mail: "Quello che la maggior parte delle persone non sa è che Catherine in realtà non stava bene da un po’ di tempo prima del suo intervento chirurgico addominale a gennaio". English ha ricordato che solo dopo l'operazione, che ha lasciato Kate in ospedale per due settimane, è stato scoperto il cancro. "Come sempre, ha nascosto bene la sua sofferenza", ha osservato.

Kate Middleton era malata da tempo prima dell'operazione all'addome E ancora: "Non credo che la gente si renda conto di quanto abbia dovuto passare dietro le quinte e per quanto tempo, molto più a lungo di quanto chiunque possa effettivamente apprezzare. È una donna incredibilmente forte". Sebbene Kate abbia gestito con grazia le sue notizie mediche, rivelare tali informazioni l'ha sottoposta all'esame del pubblico. Mentre alcuni hanno applaudito per l'onestà di Kate, altri hanno condiviso "opinioni poco gentili" non richieste. English ha ricordato come alcuni haters abbiano fatto a pezzi l'aspetto di Kate a poche ore dalla sua apparizione a Wimbledon. "Una situazione ulteriormente angosciante per la povera Kate", ha ribadito.

Come sta Kate Middleton e quando torna al lavoro Stando a quanto assicurato dal Sunday Times, Kate Middleton potrebbe tornare ai doveri reali in autunno. Molto probabilmente il prossimo 10 novembre, per unirsi a Re Carlo e al resto della famiglia in occasione del Remembrence Day, giorno in cui nel Regno Unito si omaggiano i militari e civili deceduti nelle due guerre mondiali e negli altri conflitti. Kate vorrebbe inoltre presenziare al tradizionale concerto di canti natalizi presso l’Abbazia di Westminster. In questi giorni, approfittando del rientro dei figli a scuola, Lady Middleton avrebbe tenuto più di una riunione con i membri del suo staff nell'Adelaide Cottage, dove vive da qualche tempo. Quasi sicuramente Kate non si unirà a William per la cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize a Città del Capo, in Sudafrica, prevista per l’inizio di novembre. Per la 42enne è ancora troppo presto per un volo così lontano da casa. Nonostante la volontà di tornare in pubblico, infatti, la battaglia contro il cancro non è finita e le cure vanno avanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA