Ultimo, il cantante lascia l'Italia con la compagna incinta

"Ciao Italia per un po'...". Con queste parole, accompagnate da uno scatto in bianco e nero che lo ritrae insieme alla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, il cantante Ultimo ha annunciato sui social la sua fuga all'estero. La coppia è in dolce attesa del primo figlio, un maschietto che nascerà tra qualche settimana. "Stai scappando in Messico dì la verità", ha commentato con ironia la fidanzata, stilista e attrice nonché figlia di Heather Parisi e del chirurgo ortopedico Giovanni Di Giacomo. A quanto pare Niccolò Moriconi e Jacqueline sono volati negli Stati Uniti.