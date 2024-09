Raffaella Fico bacchetta Balotelli: "Dovrebbe impegnarsi di più"

Raffaella Fico è tornata a pungere l'ex compagno Mario Balotelli. I due sono tornati ad avere un rapporto pacifico per il bene della figlia Pia ma, a detta della soubrette, il calciatore "come papà dovrebbe impegnarsi un po' di più. Giusto un po’ di costanza; ma ovviamente ama Pia in maniera smisurata e la cosa è reciproca". A La volta buona di Caterina Balivo ha poi aggiunto: "Sul lavoro non ci confrontiamo, poi chiaramente quando mi chiede qualche consiglio sulla fidanzata… Ormai è come se fossimo fratello e sorella, abbiamo superato tutto, siamo oltre".