Chiara Nasti, nuovo tatuaggio per Zaccagni...e la sorella Angela si arrabbia con Scamacca

Mesi belli e intensi per Chiara e Angela Nasti. Le due sorelle napoletane stanno vivendo dei momenti meravigliosi nel loro privato. La più grande è diventata mamma per la seconda volta: lo scorso luglio è nata la piccola Dea . Due anni fa, dall'amore per Mattia Zaccagni , è arrivato il primogenito Thiago. Un amore, quello per il capitano della Lazio, che ha stravolto la vita di Chiara dopo un colpo di fulmine a Ibiza. Proprio per sugellare questo sentimento che cresce sempre più l'influencer si è regalata un nuovo tatuaggio. La Nasti si è tatuata sul polso il nome Mattia con un piccolo arco con le frecce, che rappresenta l'esultanza tipica di Zaccagni quando fa gol.

Angela Nasti è fidanzata con Scamacca... ma si arrabbia!

Anche Angela Nasti, come la sorella Chiara, è molto serena: dalla scorsa estate frequenta Gianluca Scamacca. Di recente si è vociferato di una rottura ma in realtà i due sono più uniti che mai e fanno già progetti importanti per il futuro. Anche se l'ex tronista di Uomini e Donne si è arrabbiata sui social per la scarsa attenzione del nuovo fidanzato che, in sua compagnia, ha preferito giocare alla Playstation. "Bene ma non benissimo", si è lamentata Angela su Instagram. Scaramucce tra innamorati...