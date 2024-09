Belen, parla l'ex Antonino Spinalbese: "Non è facile stare con lei"

Non è facile stare con Belen Rodriguez, parola di Antonino Spinalbese, l'hair stylist dal quale la soubrette argentina ha avuto la figlia Luna Marì. "Io e Belen siamo due lunatici, adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto", ha spiegato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip al programma tv Ciao Maschio. La storia d'amore tra i due è durata dal 2020 al 2021.