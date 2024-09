Kate Middleton malattia, il segreto che la famiglia reale ha tenuto nascosto

Kate Middleton ha sorpreso il mondo nei giorni scorsi, quando ha pubblicato un video in cui ha annunciato la fine del trattamento chemioterapico . Ma a quanto pare non tutta la verità è stata raccontata sul suo tumore, scoperto quasi un anno fa dopo un'operazione all'addome. Ne è sicura la giornalista spagnola ed esperta reale Concha Calleja, che ha spifferato nel programma tv Fiesta le ultime novità sullo stato di salute della Principessa del Galles.

Cosa non ci hanno detto sulla malattia di Kate Middleton

Secondo la Calleja Kate Middleton avrebbe sviluppato il tumore già nel 2023 se non nel 2022. Ma il cancro non sarebbe stato subito identificato perché "i sintomi includono vertigini e nausea, sintomi di cui Kate soffre abitualmente quando è particolarmente sotto stress". La 42enne avrebbe dunque ricevuto una diagnosi errata fino all'operazione d'urgenza all'addome.

Kate Middleton è stata curata negli Stati Uniti?

Kate si sarebbe sottoposta ad una cura sperimentale negli Stati Uniti: "Anche se il Palazzo ha smentito chi diceva che lei fosse negli Stati Uniti, io posso assicurare il contrario. Si trovava presso la clinica Anderson. Per alcune settimane ha ricevuto una cura alternativa. Non si trattava di chemioterapia. Era sempre accompagnata da sua madre", ha detto la Concha, che ha inoltre precisato che la battaglia di Lady Middleton contro il cancro non è di certo finita.