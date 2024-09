Morata, arriva l'importante gesto della madre di Alice Campello

Le ultime parole di Alice Campello

Sempre molto attiva sui social, dato il suo lavoro da influencer, Alice Campello ha voluto condividere nelle ultime ore una riflessione sull'amore e sulla vita. Ha postato un video di Will Smith con queste parole: "Quando ti rendi conto che nessuna relazione, né denaro, né figli possono renderti felice, letteralmente non c'è nulla che possa farti felice. Devi trovare la felicità nella tua mente e nel tuo cuore, indipendentemente da tutto questo. Anche con tutto il denaro del mondo, finiamo per renderci conto che tutto ciò che cerchiamo è dentro di noi e non fuori". Indubbiamente un momento molto difficile per Alice, rimasta a Madrid con i figli, che non intende però perdere la speranza per un futuro migliore.