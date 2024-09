Morata scrive ad Alice Campello. I fan: "Ma quanto ti manca?"

Alvaro Morata e Alice Campello : separati ma uniti. Lui a Milano, lei a Madrid ma sempre molto vicini. E non solo per il bene dei quattro figli insieme. Nelle ultime ore il calciatore si è complimentato con l'ex moglie per un premio vinto per il suo brand di bellezza. Il giocatore ha commentato con l'emoji degli applausi, segno che resta orgoglioso del lavoro di Alice. Un gesto che ha scatenato i fan, che sperano in una riconciliazione.

I fan sognano una riconciliazione tra Morata e Alice

"Ma quanto ti manca Alice?", hanno scritto in molti. Altri hanno elogiato lo spagnolo: "Lui applaude, è un gran signore. È la mamma dei suoi figli. Gesti belli non come quelli che ci hanno abituato altri vip del calcio, avvocati, interviste, insulti, amanti che parlano, pseudo amanti chiamati in tribunale o che rilasciano interviste. Storie tristi davvero. Peccato lei non metta nemmeno un like o una risposta a lui". Tanti hanno invece lanciato un appello forte e chiaro: "Tornate insieme, eravate bellissimi".

Perché si sono lasciati Morata e Alice Campello

Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati a causa di alcune liti e incomprensioni. A pesare sul rapporto la depressione post partum di lei e le pressioni lavorative di lui. Qualcuno ha inoltre vociferato di una furibonda lite tra gli ex coniugi alla finale degli Europei: lite che avrebbe portato alla rottura definitiva.