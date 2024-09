Tony Effe, dissing con Fedez: ecco "Chiara". Cosa c'entra la fidanzata di Di Caprio

In questo gioco al massacro in punta di rima dunque, tutto sembra essere concesso, tanto che Fedez , nel suo ultimo brano di dissing "L'infanzia difficile di un benestante", composto per ripondere alle provocazioni di Tony Effe , oltre a tirare in ballo Chiara Ferragni , sua ex, comune amica e accreditata di un flirt con il romano, cita anche un'estranea alla vicenda Vittoria Ceretti , modella e attuale fidanzata di Leonardo Di Caprio , 'rea' di aver avuto un flirt con il rivale tra fine 2019 e inizio 2020.

In arrivo "Chiara"

Non si è fatta attendere la risposta di Tony Effe, che ha annunciato per sabato (21 settembre, ndr), l'uscita di "Chiara", pezzo realizzato per dissare nuovamente Fedez, che intanto per continuare la sua provocazione ha pubblicato come immagine profilo, un fotogramma del film The Wolf of Wall Street, con protagonista proprio Di Caprio.