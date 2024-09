Jasmine Paolini, lacrime in tv e la frase sull'amore. Su Kate Middleton...

L'importanza della famiglia

Innanzi tutti, Jasmine sottolinea il ruolo e l'importanza dei suoi affetti più cari: "Mia madre insegnava danza alle bambine e mi portava con lei, ma la prima volta che ho giocato a tennis non ho più smesso. Anche mio fratello più piccolo William è un tennista". E proprio William commuove la giocatrice con una toccante lettera a lei dedicata: "Ciao Jas, non sono di molte parole, ma volevo dirti che sono molto orgoglioso di te, della persona che sei e del rapporto che abbiamo. Ho sempre creduto in te, sin da bambina, da quando ti accompagnavo ai tornei con mamma ai risultati che hai raggiunto. Ti meriti tutto dopo i sacrifici che hai fatto, ti volevo fare un grande in bocca al lupo per tutto. Ti voglio bene e ricordati che ci sarò sempre". Anche i genitori di Jasmine le hanno voluto esprimere i propri sentimenti con una missiva: "Sei cresciuta sotto lo sguardo di mamma e papà, nonna Ivonne e di tutte le persone che illuminavi con la tua luce. Quando è arrivato tuo fratello William non vedevi l'ora di coccolarlo. Sei una leonessa fuori e dentro al campo. Non smettere di sognare e abbi sempre fiducia in te stessa. Ricordati che anche quando siamo lontano, siamo sempre vicini a te. Sei la nostra piccola, grande donna".