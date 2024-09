Buffon e Ilaria D'Amico si sposano, c'è la data: sarà un lungo matrimonio

A dieci anni dall'inizio della loro chiacchierata relazione d'amore, Gigi Buffon e Ilaria D'Amico convolano finalmente a nozze. La notizia dell’ufficialità, di cui si parla da tempo, è stata data lo scorso luglio quando sono state affisse le pubblicazioni sull’albo pretorio del Comune di Carrara, dove Buffon è nato, e su quello di Lucca, città che la coppia ha scelto per celebrare l'evento. Per la giornalista e conduttrice si tratta del primo matrimonio mentre Buffon è stato sposato dal 2011 al 2014 con Alena Seredova che, un anno fa, ha giurato amore eterno ad Alessandro Nasi.

Dove e quando si sposano Buffon e Ilaria D'Amico

La cerimonia sarà celebrata in municipio sabato 28 settembre alla presenza di pochi intimi e dopo seguirà una festa con un ristretto gruppo di amici e familiari. Francesca Fogar - scrittrice, giornalista, conduttrice televisiva e autrice televisiva - celebrerà il matrimonio. Domenica 29 settembre è stato invece organizzato un evento a Forte dei Marmi: un brunch in una location con vista sul mare. In realtà Buffon e Ilaria dovevano sposarsi lo scorso giugno ma hanno preferito rimandare per via degli impegni dell'ex calciatore con gli Europei di calcio.

La storia d'amore tra Buffon e Ilaria D'Amico

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sono legati dal 2014. Un rapporto piuttosto discusso, nato sulle ceneri dell'unione tra l'ex portiere e Alena Seredova, che insieme hanno avuto due figli. Nonostante la pressione mediatica, la coppia ha saputo creare un rapporto stabile e duraturo, culminato nel 2016 dalla nascita di Leopoldo Mattia. Ilaria è anche mamma di Pietro, nato da un precedente legame.